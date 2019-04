Dave Hause And The Mermaid

Manchmal hält das Leben wunderschöne Überraschungen für einen bereit und manchmal muss man dafür ursprüngliche Pläne über den Haufen werfen. DAVE HAUSE hatte die ersten Monate des Jahres 2018 damit verbracht, fleißig an seinem neuen Album zu arbeiten – bis er im April erfuhr, dass seine Frau mit Zwillingen schwanger ist. Die Albumveröffentlichung musste daraufhin ins Jahr 2019 verschoben werden.

Fünf neue, warmherzige Songs brachte der Punk-Songwriter dann aber doch schon im vergangenen November mit „September Haze“ unter die Fans. Nach seiner fest mit dem Hardcore verbundenen musikalischen Vergangenheit läutete die EP ein neues Kapitel in DAVE HAUSEs Karriere ein. Das Werk enthält drei neue Songs, die ihre melancholische Sehnsucht aus einer reduzierten Instrumentierung und Hauses rauchiger Stimme ziehen, sowie eine Akustik-Version von „Shake Jesus“ und eine Cover-Version von Brandi Carliles „Hold Out Your Hand“. Diese Songs hatte er zusammen mit seinem Bruder Tim auf Tour 2018 erstmals live gespielt. „Die Leute haben so intensiv reagiert“ sagt Hause. „Ich hatte das Gefühl, sie unbedingt aufnehmen und teilen zu müssen.“

Als frisch gebackenem Vater steht Hause ein ereignisreiches Jahr 2019 bevor: Bevor er gelernt hat, wie man Windeln wechselt, hat er noch schnell sein fünftes Studioalbum fertiggestellt. Und zwischendrin bleibt ihm noch ein bißchen Zeit, seine Fans live zu begeistern...