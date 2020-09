Die neue Blues-Sensation aus Holland ist gerade mal volljährig und hat schon 150 Konzerte auf dem Buckel: Dave Warmerdam hat sich mit seinen zarten 18 Jahren bereits in die erste Liga der europäischen Hammond-Organisten gespielt. Mit seiner Band, in der niemand älter ist 24 Jahre, hat er in den letzten zwei Jahren Clubs und Festivals in Holland, Belgien und Deutschland gerockt und nebenbei auch noch die Dutch Blues Challenge gewonnen.

Mit ihrer mitreißenden Bühnenperformance und der frischen Mischung aus Blues und Jazz hat die Dave Warmerdam Band das Publikum im Sturm erobert. Einladungen zu großen Bluesfestivals folgten, und es ist natürlich Ehrensache, dass das Lab diese mitreißenden Bluesküken auf seine altehrwürdige Bühne holt!

Dave Warmerdam – Hammond, Gesang

Janne Timmer ­­– Gesang

Sonny Ray ­– Gitarre

Lars Hoogland – Bass

Rik van de Voort – Schlagzeug