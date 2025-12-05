David Bay ist ein in Hamburg ansässiger Künstler und Produzent, der für seine charakteristische Mischung aus Indie-, Disco- und House-Musik bekannt ist, die in eine zeitlose, von den 70er-Jahren inspirierte Ästhetik gehüllt ist. Zwischen funky und smooth, club und sofa, erhebend und tiefgründig, fängt sein Projekt einen retro-Geist mit einer frischen, modernen Kante ein.

Seine Musik zwingt dich, dich zu bewegen, während sie emotional mitschwingende Geschichten liefert, die noch lange nach dem Ende der Nacht nachklingen. Mit mehr als 30 Veröffentlichungen in nur drei Jahren fühlt sich Davids Aufstieg innerhalb der heutigen Musikgemeinschaft unvermeidlich an.

Neben der Leitung seines Labels zissou records, dem Veranstalten von Partys und dem Auflegen von Musik, hat sich David in letzter Zeit auch an live-Performances gewagt und seine Talente am Bass, der Gitarre, den Synthies und dem Gesang unter Beweis gestellt. Ob er nun die Bühne mit weltbekannten Bands wie purple disco machine teilt oder als headliner bei seinen eigenen Shows auftritt, er liefert ein live-Erlebnis, das Nostalgie und Innovation gleichermaßen beinhaltet. Begleiten sie David Bay auf eine Reise, bei der Vergangenheit und Gegenwart in perfekter Harmonie aufeinandertreffen.