David Blair mit Ruth Rossel & Support

Auch auf seinem 5. Album „As you let go: Sonwriting Sundays“ finden sich wieder eine Fülle an Hits „His electric collection of acoustic – pop Song provide an unforgettable soundtrack for any occasion.“ (Performing Songwriting Magazin). David Blairs 5. Album ist nun sein erstes rein akustisches Album, nur Gesang mit Gitarre oder Klavier begleitet. Seit fünf Jahren tourt der kanadische Sänger mit Gitarre, Klavier, Stimme und Charisma erfolgreich durch Europa. Zusammen mit der klassisch ausgebildeten Cellistin Ruth Maria Rossel ist ein stimmungsvoller, abwechslungsreicher Konzertabend gewiss.

Ruth Maria Rossel studierte an den Musikhochschulen Würzburg, Stuttgart und am Mozarteum in Salzburg, wo sie ihr Studium mit dem Magistra Artium abschloss. Die Stipendiatin und Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe verzauberte schon mit ihrer ersten Solo CD ihr Publikum und beeindruckt nun mit ihrem zweiten Album „BACK2THERUTH“ – Cello meets Dancefloor und Electropop erneut.

In ihren Konzerten sampled die Musikerin ihr Instrument live mit einer „loopmachine“ und kann so verschiedene Tonspuren zu einem einzigartigen Klangerlebnis zusammensetzen.

Lassen Sie sich von der Musik der beiden Musiker mitreißen und genießen Sie einen wunderbaren stimmungsvollen Konzertabend.