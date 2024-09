David Blair - Starting All Over Again Tour

Singer-Songwriter David Blair aus Kanada ist vielen durch seinen Auftritt bei The Voice of Germany 2017 mit seiner besonderen Interpretation von „As Long As You Love Me“ der Backstreet Boys bekannt. Er begeistert sein Publikum mit seinen mitreißenden Liedern, seinem strahlenden Lächeln und seiner lustigen, herzlichen Art Geschichten auf der Bühne zu erzählen. Die Hits seiner bisherigen fünf Alben erreichten insgesamt fast 2 Millionen Aufrufe und Streams auf Spotify und Youtube. David Blair wird seinen Song „Alone Together“, der bereits 2014 in den Top 100 der Radio-Charts in Deutschland landete, im Mai 2024 als brandneuen Remix wieder veröffentlichen und bei seiner „Starting All Over Again“-Tour 2024 auf der Bühne live performen.

Tickets: 28€

Reservierung erforderlich

www.gp-agentur.com/kontakt