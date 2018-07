× Erweitern David Blair

Teilnehmer in ‘The Voice of Germany 2017‘ Musiker und Songwriter David Blair aus Kanada ist bekannt für mitreißende Songs, sein strahlendes Lächeln und energiegeladene freestyle Tanzmoves auf der Bühne.

Sein im ZDF Morgen Magazin gezeigter Song „Alone Together“ war in Deutschland in den Top 100 der Radio Charts. Sein viertes Album ‘What Are You Trying To Say’ wurde offiziell Ende September 2016 veröffentlicht und seine erste Single ‘Work It Out’ war in den Top 30 der Amazon Download Charts. Teilnehmer in Kanada´s ‘Got Talent Show‘ in 2011 hat er zahlreiche Preise mit seinen Songs gewonnen.