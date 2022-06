David Caspar + orbit

Eigentlich war das Parklücke-Programm schon fertig, als uns plötzlich David Caspar vor die Nase gesetzt wurde. 15 Jahre ist es her, dass Bon Iver "Forever Emma, Forever Ago" veröffentlichte. Im Anschluss an dieses kleine, unglaublich intime Meisterwerk wurde dem Indiefolk-Genre jegliche Individualität und Seele aus den Rippen gepresst. Das Debüt des Schweizers schafft es allerdings plötzlich, die sanfte Melancholie von damals wieder in Erinnerung zu rufen. Als wäre es geplant, fiel draußen der letzte Schnee des Winters.

Man kennt die Geschichte: talentierter Musikproduzent, Anfang 20, zieht nach Berlin um dort in kreativem Umfeld erfolgreich zu werden. Marcel Heym hat das auch ausprobiert - und ist bereits nach kurzer Zeit wieder dem Lärm des Großstadtdschungels entflohen. Einige Wochen, nachdem er in seine kleine Heimatstadt in Norddeutschland zurückgekehrt ist, startet er sein erstes eigenes Musikprojekt: orbit. Eine Widmung an die Heimat: „Ein herrlicher Ort zwischen Wäldern, weiten Feldern und einem Strand am Fluss. Hier bin ich mit meinen Freunden aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und wir haben beschlossen, gemeinsam hier zu bleiben."