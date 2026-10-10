DAVID EUGENE EDWARDS (USA)

David Eugene Edwards gilt als eine der einflussreichsten und kompromisslosesten Stimmen der modernen amerikanischen Musik.

In den 1990er Jahren aus dem Underground von Denver kommend – zunächst mit der Band 16 Horsepower –, prägte Edwards den „Denver Sound“; eine intensive Verschmelzung aus Gothic Americana, Folk-Tradition und spiritueller Inbrunst, die vor allem in Frankreich, Belgien, Skandinavien, den Niederlanden und Deutschland ein besonders treues Publikum fand. Sein späteres Schaffen mit Wovenhand erweiterte diese Reichweite und inspirierte Künstler aus den Bereichen Post-Punk, Neofolk, Metal und experimenteller Musik, die seinen visionären Ansatz als prägenden Einfluss nennen.