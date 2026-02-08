David Garrett - KSKmusicOpen 2026

David Garrett setzt 2026 seine Millennium Symphony-Tour fort und ist auf ausgewählten Open-Air-Bühnen in Deutschland und Österreich live zu erleben. Am 02. August 2026 macht er Halt im Ludwigsburger Residenzschloss.

Mit neu arrangierten Hits der letzten 25 Jahre, von Taylor Swift über Ed Sheeran bis hin zu Rihanna, präsentiert der Star-Geiger seine einzigartige Mischung aus Klassik und Crossover. Nach einer ausverkauften Arena-Tour 2025 knüpft Garrett damit an seine Erfolgsgeschichte an und begeistert erneut mit virtuoser Violinmusik und spektakulären Live-Inszenierungen.