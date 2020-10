"Was Nina wusste" beruht auf einer realen Geschichte: Drei Frauen – Vera, ihre Tochter Nina und ihre Enkelin Gili – kämpfen mit einem alten Familiengeheimnis: An Veras 90. Geburtstag beschließt Gili, einen Film über ihre Großmutter zu drehen und mit ihr und Nina nach Kroatien, auf die frühere Gefängnisinsel Goli Otok zu reisen. Dort soll Vera ihre Lebensgeschichte endlich einmal vollständig erzählen. Was genau geschah damals, als sie von der jugoslawischen Geheimpolizei unter Tito verhaftet wurde? Warum war sie bereit, ihre sechseinhalbjährige Tochter wegzugeben und ins Lager zu gehen, anstatt sich durch ein Geständnis freizukaufen? David Grossman wurde 1954 in Jerusalem geboren und gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der israelischen Gegenwartsliteratur. 2010 wurde ihm der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 2017 der internationale Man-Booker-Preis für seinen Roman „Kommt ein Pferd in die Bar“ zugesprochen. „Was Nina wusste“ wurde von Anne Birkenhauer aus dem Hebräischen übersetzt.

Live-Schaltung, Lesung und Gespräch