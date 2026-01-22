David Hazeltine Trio

Der Pianist David Hazeltine ist ein absoluter Topstar der New Yorker Szene. Er begann seine professionelle Karriere mit 13 Jahren im Raum Chicago, als Hauspianist der Jazz Gallery in Milwaukee hatte er Gelegenheit, gastierende Jazzmusiker wie Sonny Stitt, Pepper Adams, Charles McPherson, Al Cohn, Lou Donaldson, Eddie Harris und Chet Baker zu begleiten. Letzterer überzeugte ihn 1981, erstmals nach New York zu kommen, 1992 zog er endgültig in den Big Apple. Er arbeitete in den nächsten Jahren mit Curtis Fuller, Junior Cook, Jon Hendricks, Louis Hayes, Peter Washington, Joe Locke, Jon Faddis, James Moody, Jim Snidero, John Swana und dem Hardbop-Sextett One for All.

Xaver Hellmeier gehört mittlerweile europaweit zu den gefragtesten Schlagzeugern seiner Generation.In seinem Spiel verbindet er die Einflüsse von u.a. Max Roach, Kenny Clarke, Billy Higgins, Art Taylor & Louis Hayes zu seinem eigenen Klang, den die Presse mit „aussergewöhnlich interessant“ (Barbara Heigl, Südostnews) und „eine Entdeckung“ (Markus Reitinger. Merkur) betitelte. Bekannt ist er vor allem auch für sein geschmackvolles Begleiten und den immensen Ideenreichtum, welcher von Zuhörern und Kollegen gleichermaßen geschätzt wird.

Besetzung: David Hazeltine (p/comp); Paolo Benedettini (b); Xaver Hellmeier (dr)