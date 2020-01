David Hejazi Live

Was ist der Mensch im 21. Jahrhundert noch wert? Jeder von uns ist einzigartig und kann Besonderes in dieser Welt bewirken! Doch in unserem Gesellschaftssystem ist kaum Platz für Individualität und Selbstentfaltung. Das eigenständige Denken wird uns bereits in unserer Kindheit abtrainiert, sodass wir in der Gesellschaft lediglich funktionieren.

Auf DICH kommt es an!

Gerade hier wird der wichtigste Aspekt vergessen, nämlich DU als Mensch!

Was wir vor allem wieder brauchen sind

- Menschliche Werte

- Wertschätzung

- Akzeptanz &

- Selbstverantwortung

um unser Leben selbstbestimmt zu führen.

Hamsterrad war gestern!

An diesem Abend beleuchten wir gemeinsam mit DIR sowohl die URSACHEN unserer aktuell bestehenden Situation als auch LÖSUNGSANSÄTZE, wie DU dich selbst in dieser schnell verändernden und fordernden Gesellschaft finden kannst. Darüber hinaus zeigt dir David, wie DU deine BERUFUNG nicht nur finden, sondern diese auch unabhängig von äußerlichen Faktoren leben kannst.

- DU darfst dich auf Folgendes freuen:

- Erstklassiger interaktiver Vortrag für Jung und Alt

- Eine außergewöhnliche Lebensgeschichte mit Tiefgang

- Anschließende Möglichkeit für Fragen und Diskussion

- Unterlagen

Zur Person David Hejazi

David Hejazi wurde mit einer körperlichen Behinderung sowie einem Herzfehler in eine deutsch-iranische Familie hineingeboren. Dank seines Umfelds sowie die bedingungslose Liebe seiner Eltern lernte er bereits im Kindesalter, dass jeder Mensch eine Kraft in sich trägt, über die sich die Meisten nicht bewusst sind. Er beschäftigte sich bereits in seiner Jugend mit deren Ursache und stellte fest, dass ein mangelndes Selbstwertgefühl und zu wenig Selbstverantwortung unter anderem die Hauptgründe für dieses Problem sind.

Bereits als Nachhilfelehrer unterstütze er Schüler und junge Menschen nicht nur auf fachlicher Basis, sondern vor allem auf der menschlichen Ebene. Als Vortragsredner basieren David Hejazi‘s Inhalte komplett auf eigenen Erfahrungen sowie praxiserprobten Strategien. Damit bestärkt er insbesondere junge Menschen und macht diesen Mut. Doch auch bei Menschen, die aus dem typisch systemkonformen Alltagstrott aussteigen und stattdessen ein Leben nach eigenen Maßstäben führen möchten, sind die Vortragsinhalte des charismatischen Redners äußerst beliebt.

Überzeuge dich selbst!