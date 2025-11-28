David Helbock´s Random Control feat. Fola Dada

Nur drei Musiker, aber weit über 20 Instrumente treffen auf eine der spannendsten Sängerinnen Deutschlands!

Das Markenzeichen des ursprünglichen Trios sind und bleiben die vielen Instrumente – nur drei Musiker, aber weit über 20 Instrumente.

Inspiriert von dieser Vielfalt an Klangmöglichkeiten hat David Helbock, der sich auf das Klavier und etwas Perkussion konzentriert, viele neue Stücke komponiert und dabei Gedichte von William Blake, Emily Dickinson und anderen vertont.

Nun hat das Trio Fola Dada eingeladen, um genau diese Gedichte zu singen.