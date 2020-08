David Helbock – Plays John Williams

Es gibt Musik, die läßt einen im Leben nicht mehr los. Sie berührt so stark, dringt tief in einen ein und bleibt unauslöschlich im Gedächtnis haften. So erging es auch Helbock, als er das Kino und die Musik von John Williams für sich entdeckte. Von E.T. über Harry Potter bis hin zu Jurassic Park – große Filmmusik solo am Klavier: Der österreichische Jazzpianist David Helbock interpretiert Musik des mehrfach Oscar- prämierten Filmkomponisten John Williams.

Helbock ist Preisträger beim Jazzpianosolo Wettbewerb des Jazzfestivals Montreux 2007 und 2010 und gewann außerdem den Publikumspreis. 2011 wurde ihm der „Outstanding Artist Award“ des Bundes Österreich verliehen. Mittlerweile hat er über 15 CDs unter eigenem Namen als Leader veröffentlicht. Seit 2016 ist er Exklusiv-Künstler beim renommierten Münchner Label „ACT“.

David Helbock - piano