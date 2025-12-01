David Helbock / Julia Hofer – Piano `n’ Bass

Elegisch melancholisches Cello begegnet präpariertem Piano. Knalliger e-Bass und Latin-Piano machen Tempo.

Aus einem sich langsam öffnenden Intro formt sich markant der Prince Song ‚Purple Rain‘. Gehört alles zu ‚Faces of Night‘, dem aktuellen Programm und Album eines bemerkenswerten Duos: Der vielgefragte österreichische Pianist David Helbock hat sich für dieses Projekt mit der E-Bassistin und Cellistin Julia Hofer zusammengetan. Helbock, der mit seinen unterschiedlichen Projekten weltweit das Publikum begeistert, hat in ihr eine kongeniale Partnerin gefunden, in denen dieses Duos durch die Musikgeschichte wahlweise, swingt, rockt oder träumt.

‚Faces of Night‘, das sind zwölf neue Songs, die auf ihrem neuen Album auf ACT erschienen sind. Hier finden Jazz, Klassik und Avantgarde mitreißend und organisch zusammen. Anleihen aus der Musikgeschichte werden zu eigenständiger und gemeinsamer vor allem faszinierender Musik. Verspricht eine musikalische Weltreise mit gutem Grundgroove zu werden.