David Helbock & Julia Hofer Duo

Virtuos, überraschend und voller musikalischer Neugier.

Wenn zwei außergewöhnlich vielseitige Musikerpersönlichkeiten aufeinandertreffen, entsteht ein Duo, in dem alles möglich scheint.

Der österreichische Pianist David Helbock gehört seit Jahren zu den spannendsten Stimmen des europäischen Jazz. Ob Solo, Trio oder größere Formationen – Helbock bewegt sich mit beeindruckender Selbstverständlichkeit zwischen Jazz, Klassik, Improvisation und klangexperimentellen Grenzgängen. Sein Spiel ist virtuos, hochkommunikativ und immer von unbändiger Neugier geprägt.

Mit Julia Hofer hat er die ideale musikalische Partnerin gefunden. Die österreichische Bassistin und Cellistin verbindet technische Brillanz mit stilistischer Offenheit und einer spürbaren Spielfreude, die unmittelbar ansteckt. Ob mit groovender Energie am Bass oder poetischer Klangtiefe am Cello – Julia Hofer bewegt sich mühelos zwischen Jazz, Funk, Klassik und improvisierter Musik.

Im Duo entsteht daraus ein intensiver musikalischer Dialog: direkt, spontan, hochpräzise und voller überraschender Wendungen. Eigenwillige Bearbeitungen, improvisatorische Freiheit und stilistische Offenheit prägen dieses außergewöhnliche Projekt. Jazz trifft auf Klassik, lyrische Intimität auf rhythmische Energie, bekannte Motive auf unerwartete Perspektiven.