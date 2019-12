David Helbock: Solopiano - Playing John Williams

× Erweitern David Helbock

Der 32-jährige österreichische Jazzpianist David Helbock gehört zu der Generation junger Jazzmusiker, die die Grenzen ihres Metiers sprengen, die das musikalische Verständnis von alt und neu, von Komposition und Improvisation, von Stil und Persönlichkeit radikal verändern und ihren eigenen Weg gehen.

Sein neues Programm mit Musik von John Williams ist David Helbocks vierte Solo CD. Hier setzt sich David Helbock mit der Musik von John Williams, einem der wichtigsten Filmkomponisten überhaupt, der zu fast allen Steven Spielberg Filmen die Musik geschrieben hat, auseinander. David Helbock schließt so natlos an zwei seiner vergangenen Projekte an. Filmmusik von Blockbuster wie „Indiana Jones“, „Harry Potter“ über „Der Weiße Hai“ bis hin zu „Schindler´s Liste“ werden auf ihre Essenz reduziert und leuchten am Solopiano in kreativen, jazzigen Arrangements in ganz neuem Glanz.