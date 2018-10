David Helbock’s Random/Control

Mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne, aber nur drei Musiker.

David Helbock beschränkt sich weitgehend auf solche mit Tasten. Vogelwild die beiden am Salzburger Mozarteum ausgebildeten Bläser. Johannes Bär ist fürs Blech zuständig, Andreas Broger spielt die Holzblasinstrumente.

Für die aktuelle CD Pianoplayer´s Hits, die im Herbst bei ACT Music erscheinen wird, hat sich David Helbock bei seinen Lieblingsjazzpianisten bedient und immer deren bekanntestes Stück arrangiert. So erklingen spannende, groovige neue Versionen von Watermelon Man (Herbie Hancock) oder Bolivia (Cedar Walton) aber auch ruhige, die Seele ansprechende Stücke wie My Song (Keith Jarrett) und viele andere. Über die Jahre hat sich ein ganz eigenständiger Bandsound entwickelt und egal was David Helbock als Ausgangsmaterial wählt - ob wie in der Vergangenheit österreichische Volksmusik oder Eigenkompositionen - die Band klingt immer wie Random/Control - eine Achterbahnfahrt der Gefühle - Musik fürs Ohr und Spannendes fürs Auge oder wie der BR treffend formulierte: ".. einer der besonders aufregenden Musiker des jungen Jazz ... Nie verkopfte Musik – sondern eine, die den Kopf und den Körper mitreißt.“ „Ein Geschichtenerzähler am Klavier.“ (3sat Kulturzeit), „Einfach unbeschreiblich." (Jazzthing) "Virtuoser Trio Jazz, der Humor besitzt." (Audio)