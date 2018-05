David Howald & Foska Rose

Die Musik des Sängers und Songschreibers David Howald ist wütend und feierlich, traurig und oft ein wenig grotesk, so als würden Nina Simone und Vic Chesnutt die Aufzeichnugen des Malte Laurids Brigge im Duett vortragen. Auf seinem gerade erschienenen dritten Album "The Double", verbindet Howald Avantgardistisches und Theatrales mit Blues und krummer Elektronica, ohne dabei mit Song und Melodiösität zu geizen.

Der 1986 in Basel geborene Foska Rose hat seine Liebe zur Musik schon in jungen Jahren entdeckt. In verschiedenen Bands spielt er eine ganze Reihe von Instrumenten - darunter Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Bass - und das seit fast 20 Jahren. Nun steht er zum ersten Mal Solo auf der Bühne - sein Debüt-Album erscheint im Mai 2018.Seine Songs, die stark von Blues, Rock und Folk beeinflußt sind, verbinden blanke Melancholie und ungewöhnlicher Ehrlichkeit. Er ist nicht nur ein überaus talentierter Songwriter, sondern gibt jedem Lied mit seiner souligen Stimme einen extrem starken Ausdruck.