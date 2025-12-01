David Kebekus hat ein neues Programm – "Sensible Inhalte".

Die Welt ist turbulent, Meinungen prallen aufeinander und Humor bewegt sich ständig auf dünnem Eis – überall sensible Inhalte.

David hat Spaß daran, gesellschaftliche Normen, Traditionen und Regeln zu hinterfragen. Dabei stößt er auf absurde Gedankengänge, wagt sich aus der Komfortzone und findet für uns neue Perspektiven, mit der verrückten Welt umzugehen.

"Sensible Inhalte" ist Stand Up-Comedy über die schrägen Dinge, die wir als normal ansehen müssen. Die unbequeme Wahrheit als Vorlage, Humor als Bewältigungsstrategie.

David Kebekus liefert uns sensible Inhalte so, dass sie Spaß machen.

Erfrischend unbeeindruckt, verdammt lustig und manchmal an der Schmerzgrenze.

Denn wer auf Nummer sicher geht, erzählt nichts Neues. Und Comedy ohne Risiko gibt’s schon im Fernsehen.