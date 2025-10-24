David Lübke Trio

Wer schreibt heute eigentlich Lieder wie „Der Mond ist aufgegangen“?

Die Antwort lautet David Lübke. Dieser Liedermacher-Newcomer hat das Zeug dazu die Tradition der alten Liedermacher in die Zukunft zu führen. Dieser wache Träumer beschreibt diese Welt in seinen Konzerten mit pointierten Geschichten, die er zuhauf auf seinen Reisen gesammelt hat.

Beispielsweise auf seiner sogenannten Liedermacher-Walz, bei der er sich per Anhalter durch die Lande geschlagen hat und im Rahmen seiner Haustürkonzerte in die Häuser und die Seelen der Menschen schauen durfte.