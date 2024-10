Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu! (3.0) – Kabarett, Comedy, Musik

In seinem neuen Programm wirft David Leukert einen Blick auf den Mann in seiner neuen Rolle als non-binärer Macho, spricht über Ehefrauen und andere Erziehungsberechtigte. Der Berliner sieht die aktuelle Krise durchaus als Chance, denn seit individuelle Mobilität ein Tabu ist, kommt zum Fahrspaß noch der Reiz des Verbotenen hinzu. Der Kabarettist und Buchautor war Gast in zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sendungen wie SWR-Freunde in der Mäulesmühle und brilliert regelmäßig als Headliner im Quatsch Comedy Club.

»Leukert ist bekennender „Männerrechtler“, zeigt dabei aber so viel Witz und Selbstironie, dass Besucher und Besucherinnen sich gleichberechtigt amüsieren dürfen« Kölnische Rundschau

www.david-leukert.de