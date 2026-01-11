„Leukert hat in einem Programm mehr Ideen als Politiker ein Leben lang“ schrieb die Stuttgarter Zeitung einmal über ihn. In der Tat zeigt der Kabarettist eine inhaltliche und darstellerische Vielfalt, die in der Comedy-Szene selten ist. David Leukert sondiert die Sachlage per se, wobei er sich thematisch auf das Leben in unserem Universum beschränkt: Die Leiden des Autofahrers angesichts anderer Verkehrsteilnehmer, das entbehrungsreiche Dasein nach dem Tod, lockere Aufarbeitung der Corona-Krise und natürlich Ehefrauen und andere Erziehungsberechtigte. Passend zum Valentinstag spielt er mit den notorischen Clichés von Männern und Frauen, um sie dann heiter zu hinterfragen. »Kann man zu dem Thema etwas Neues erzählen? Leukert schafft das« (Süddeutsche Zeitung)

Der Berliner war Gast in zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sendungen wie WDR-Kabarettfest oder SWR-Freunde in der Mäulesmühle und brilliert regelmäßig als Headliner im Quatsch Comedy Club.