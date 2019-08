David Mayer im Kowalski - Support Ira

Der Herr Mayer mit Y ist da und bringt sein persönliches Yps-Heft mit. Ohne Urzeitkrebse und Detektiv-Ausrüstung, sondern mit seinem ganz eigenen Baukasten der Marke Mayer-Technik. Die baut auf Techno, percussiven House und einer Prise Deepness.

Aus diesem Setting hat Mayer die letzten Jahre etliche Floorfiller zusammengesteckt, darunter Clubhits wie „Fortune”, “Word Is Bond”, “Celsius, “Machinedrum Calypso”, das Oberbrett „Drained“ featuring Sooma, „Sirocco“ oder „The Call“, deren Bässe und Klangwellen auch gerne unsere Arena ausfüllen.

Zwischenzeitlich wildert er auch im Afro-Gefilde und hat dieses Jahr mit Floyd Lavine vom Label Rise kooperiert, bei welcher Posse David Maer zunehmend engagiert ist. Auch das passt natürlich bestens ins Voodoo-Kowa. Unnützes Wissen: Der Herr Mayer mit Y kommt ursprünglich sogar aus dem schwäbischen Raum, lebte länger in Norwegen und Lanzarote, bis er schließlich 2004 in Berlin aufschlug und ein paar Jahre später aus dem Dunstkreis der Keinemusik-Crew als Producer und DJ hervortrag. Welcome home und als Gruß aus der Kowalski-Küche schicken wir ihm unsere Ira.

Einlass ab 21 Jahren

--------------------------------------------------------------

Lineup

David Mayer (Connected / Objektivity / Berlin)

IRA