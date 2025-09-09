LIVE 2025

David McCredie ist ein australischer Singer-Songwriter, der 2022 seinen Job kündigte, um auf den Straßen Musik zu machen und seine Songs zu teilen. Seitdem lebt er seinen Traum als Vollzeit-Musiker – unterwegs in seinem Van, von Stadt zu Stadt, von Bühne zu Bühne. Seine musikalische Reise begann mit Straßenmusik-Sessions bei Sonnenuntergang und führte ihn zu nächtlichen Auftritten unter dem Sternenhimmel von Byron Bay. Mit seiner sanften Stimme und entspannten Musik zieht er das Publikum sofort in den Bann. Sein Talent brachte ihn bereits als Support-Act auf die Bühnen von The Dreggs, Pete Murray und Ziggy Alberts. Wenn er nicht gerade auf Tour ist, findet man ihn oft an einem der wunderschönen Strände der australischen Ostküste – mit seiner Gitarre oder auf dem Surfbrett.

Im Jahr 2025 wagt David McCredie zum ersten Mal den Sprung nach Europa – und macht dabei auch Halt im Schloss Blumenfeld. Die Vorfreude auf dieses besondere Konzert ist auf beiden Seiten riesig: Während wir uns glücklich schätzen, dass er unsere Einladung angenommen hat, kann er es kaum erwarten, seine Musik mit einem neuen Publikum und in dieser einzigartigen Atmosphäre zu teilen.