David Orlowsky Trio

"Paris - Odessa", so heißt die jüngste CD des David Orlowsky Trios in der ungewöhlichen Besetzung mit Klarinette, Gitarre und Kontrabass, und auch auf dieser musikalischen Reise verweben die komponierenden Musiker wieder mühelos den Klezmer mit Klassik, Folk und Jass und schlagen so eine Brücke zwischen West und Ost, zwischen Menschen, Länder und Kulturen.

Die Schublade für alle Musik, die in kleine Schubladen passt, heißt beim renommierten Musikpreis ECHO "Klassik ohne Grenzen". In dieser schillernden Kategorie hat das David Orlowski Trio schon drei Mal die begehrte Trophäe gewonnen. "chamber.world.music", so nennt das Tübinger Ensemble selbst seinen unverwechselbaren Stil, der zwar unüberhörbar im Klezmer wurzelt, aber gleichzeitig genährt wird von Neugier nach Neuem und den verschiedensten musikalischen Traditionen zwischen Balkan und Karpaten, zwischen Seine- nd Schwarzmeerstrand.

Die CD Aufnahmen des David Orowsky Trios stürmen zuverlässig die Klassik- und Weltmusik-Charts - mit gutem Grund. Aber Live sind die drei noch besser, versprochen!

Konzerteinfürhung mit Volker Rendler-Bernhardt um 19:20 Uhr