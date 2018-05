David Presna & Band

Tapaskneipe Spezial

Essen und Musik aus der Karibik - bei entsprechendem Wetter auf der Bühne unter der Kastanie.

Für die Tapaskneipe Spezial der haitianische Sänger David Presna ein ganz besonderes Konzert vorbereitet. Ab 18 Uhr bringt er ein Stück Frankreich nach Deutschland - genauer in die Nürtinger Alte Seegrasspinnerei. Mit acht Jahren kam er aus Haiti nach Frankreich und bereits als junger Mensch komponierte er Lieder voller Poesie und Melodien, die die Zuhörer ihren Alltag vergessen lassen. Seine Musik zeichnen ein warmer Sound aus und eine Stimme, die ins Herz geht. Zusammen mit Elias Daniel (Gitarre), Tony Mabi (Bass), Mawii Wonder (Cajon, Percussion) bietet er an diesem Abend französischen Akustik-Pop mit karibischem Einfluss.