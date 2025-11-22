Bereit für einen Abend voller Beats, Spaß und vielleicht sogar ein bisschen Tanz-Workout?

David Puentez präsentiert die „More Goes Not“ Tour 2025

Der deutsche DJ und Produzent David Puentez ist nicht nur ein Meister der elektronischen Musik, sondern auch bekannt dafür, die Tanzflächen zum BEBEN zu bringen – und das ganz ohne Zauberstab! Mit seinem Mix aus House, Techno und EDM sorgt er für eine musikalische Achterbahnfahrt, bei der selbst die müdesten Füße nicht stillstehen können.

Seine energiegeladenen Sets sind so mitreißend, dass man fast vergisst, dass man eigentlich nur zum Spaß da ist – bis man merkt, dass man schon den dritten Drink in der Hand hat und die Hüften nicht mehr stillhalten können. Keine Sorge, das ist völlig normal bei einer Puentez-Show!

Also schnallt euch an, schnappt euch auch eure Freunde und macht euch bereit für eine Nacht voller pulsierender Beats, guter Laune und vielleicht sogar ein bisschen peinlichem Tanz – aber hey, das gehört dazu! Wir freuen uns auf euch und einen Abend, der garantiert in Erinnerung bleibt.