David Sauzay Quartet

Der französische Saxophonist David Sauzay zählt seit vielen Jahren zu den profilierten Stimmen des europäischen Jazz. Er spielte unter anderem mit Harold Mabern, Mulgrew Miller, Carla Bley, Steve Grossman und dem Belmondo-Dal Sasso Big Band.

Mit einem kraftvollen, melodischen Ton und tiefer Verwurzelung in der Jazztradition verbindet Sauzay Einflüsse aus Hardbop, Swing und moderner Improvisation zu einem ganz eigenen Stil.

In seinem Quartett trifft er auf drei herausragende Musiker der deutschen Szene: André Weiss (Piano), Xaver Hellmeier (Schlagzeug) und Axel Kühn (Bass).

Gemeinsam präsentieren sie energiegeladenen, facettenreichen Jazz – direkt, mitreißend und voller musikalischer Tiefe.

Besetzung: David Sauzay (sax); André Weiss (p), Axel Kühn (b); Xaver Hellmeier (dr)