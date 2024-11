David Whitley & George Bailey: Back together again

Zum traditionellen Weihnachtskonzert am 2. Feiertag laden Sie unsere "Two Americans in Stuttgart" wieder herzlich ins Wilhelma Theater ein. George Bailey, viele Jahre Pianist beim Stuttgarter Ballett und vielseitiger Entertainer und David Whitley, bekannt von Musicalbühnen und Fernsehshows präsentieren im neuen Programm einen bunten Blumenstrauß amerikanischer Melodien, traditionell oder neu arrangiert. Und was wären Evergreens wenn George und David Ihnen dabei nicht auch ganz persönliche Einblicke in ihr bewegtes Künstlerleben geben würden. Lassen Sie sich überraschen zum Ausklang der Weihnachtstage und gleichzeitig einstimmen auf die Tage zwischen den Jahren. Magic Moments für Sie und Ihre Familie.