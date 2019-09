Davide Petrocca/Andy Fetzer Quartett

Die Musik dieses Quartetts ist eine Hommage an „Die Swing-Gitarre“, in Anlehnung an die Spielweise und das Repertoire prägender Swing-Gitarristen wie Charlie Christian und Django Reinhardt, Joe Pass und Barney Kessel. Aber auch Soul und lateinamerikanische Einflüsse kommen in dem Repertoire der beiden virtuosen Gitarristen nicht zu kurz.

Andreas Fetzer ist nicht nur ein begnadeter Gitarrist mit ganz eigenem Ausdruck, einem unverwechselbaren Sound; er ist auch einer der wenigen Gitarristen weltweit, der die Verschmelzung von Swing, Blues und Soul auf unvergleichliche Art meistert.

Absolut hörenswert und einzigartig: Davide Petrocca kennen die meisten Jazzhörer als renommierten und weitgereisten Kontrabassisten. Dass er eben so lange schon Gitarre spielt und lehrt, wissen noch nicht alle. Davide bewegt sich als Gitarrist in der Jazztradition ebenso wie im Blues und Jazzrock. Er arbeitet in diversen Formationen im In- und Ausland sowie als Dozent internationaler Workshops. Unterstützt werden die beiden Gitarristen von zwei erfahrenen und versierten Musikern, nämlich dem Stuttgarter Bassisten Dieter Fischer, der an der Musikhochschule Stuttgart einst Gitarre studierte, und den aus der Süddeutschen Jazzszene nicht weg zu denkenden Marcel Gustke am Schlagzeug, auch bekannt durch seine Zusammenarbeit mit der renommierten Organistin Barbara Dennerlein.

Das ist mitreissender Gitarrenjazz vom Feinsten!