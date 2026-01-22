Ob mit Akustikgitarre, Mandoline, Steelgitarre oder kreischender E-Gitarre – Davy Knowles

spielt mit einer Ausdruckskraft und einem Stil, der sofort wieder erkennbar ist.

Der britische

Ausnahmegitarrist und Songwriter verbindet technisches Können mit echter Leidenschaft und

einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz.

Mit mehreren Top-5-Platzierungen in den Billboard Blues Charts, gefeierten TV-Auftritten

und einem weltweiten Publikum hat sich Knowles längst als feste Größe etabliert. Auf Tourneen teilte er sich die Bühne mit Legenden wie Jeff Beck, The Who, Joe Bonamassa, Kid Rock, Lynyrd Skynyrd, Brian Setzer, Chickenfoot und Joe Satriani.

Musikalisch kennt Davy Knowles keine Grenzen. Vom erdigen Delta Blues (1932), über

druckvollen Classic Rock (Three Miles From Avalon) bis zum introspektiven Folk (If I Should

Wander, 2023) – Knowles bewegt sich mit Leichtigkeit zwischen den Genres und liefert stets

authentische, mitreißende Performances.