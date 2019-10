Dawn of Eternity + Human Suffering

Die Nürnberger Dawn of Eternity bewegen sich vom klassischen Heavy Metal Hintergrund hin zu progressiven Melodic Death mit einem Hauch von Doom. Der Bass, eingespielt von Chris, gewachsen aus 25 Jahren Blues, Rock’n’roll und Hard Rock steuert den nötigen Groove bei, den viele moderne Metal Bands heute schmerzlich vermissen lassen. Human Suf-fering aus Bamberg spielen grundsoliden Metal. Neben groovigen Mid-Tempo Songs, lassen auch schnellere Riffs mit Doublebass-Einlagen die Nackenmuskulatur nervös werden. Der Gesang durchläuft viele Facetten und fügt sich perfekt in die Klanggewalt der 5-köpfigen Combo ein.

Also Smartphone wegpacken und Haare in Bewegung bringen.