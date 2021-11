Dayna Stephens als Partner für diese Tour zu gewinnen, ist ein Meisterstück der vier Musiker, die schon traumwandlerisch sicher aufeinander eingespielt sind! Alle 4 waren zudem in unterschiedlichen Bands im Jazzkeller zu hören, Jeremy Pelt in unserm letzten Livekonzert vor Corona im Duo mit George Cables – unvergesslich. Danny Grisett ebenso unvergesslich, als er von Wien, wo er lebt, eingeflogen wurde, um den erkrankten Aaron Goldberg zu ersetzen, zwei Stunden vor Konzertbeginn. Und eben Essiet Essiet, einer der berühmtesten Tieftöner der Jazzszene, wurde mit Joris Dudli zusammen von Vincent Herring vorgestellt. So schließen sich viele Kreise und nun also Dayna Stephens: sein voluminös-warmer Tenorsound trägt ihn durch weit ausholende Soli, die Schlagzeuger der Jazzwelt lieben ihn für seine rhythmischen Experimente. Kenny Barron holte ihn in sein Quintet, also wir sind stolz und danken Joris Dudli für sein Engagement für diese Besetzung.

Versäumen Sie das nicht, an welchem Ort auch immer wir das Konzert präsentieren werden!

Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben!

Dayna Stephens | Tenorsaxophon

Jeremy Pelt | Trompete

Danny Grissett | Piano

Essiet Essiet | Bass

Joris Dudli | Schlagzeug

