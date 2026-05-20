Die Abschlussklasse 2024–2026 der staatlich anerkannten Berufsfachschule Professional Dance Academy präsentiert mit „Dazwischen“ eine Show, die sich den feinen Momenten zwischen Begegnung und Distanz widmet. Ein unscheinbarer öffentlicher Bücherschrank – ein Ort des Gebens und Nehmens, des Findens und Verlierens. Hier begegnen sich Menschen, zufällig oder bewusst, wie die Bücher, die nebeneinanderstehen. Sie schauen sich an, weichen einander aus, gehen zusammen oder wieder auseinander. Die Tänzerinnen und der Tänzer der Abschlussklasse 2024–2026 machen diese Zwischenräume sicht- und spürbar. Jeder Mensch bringt seine eigenen Geschichten mit, so vielfältig wie die Bücher im Regal. Und doch leben wir alle mit- und nebeneinander, sind im selben Schrank – ein lebendiges Bild dafür, dass Vielfalt und Begegnung ihren Platz brauchen. In Zusammenarbeit mit ihren Dozentinnen und Dozenten findet die Abschlussklasse mit Tanz, Schauspiel und Gesang ausdrucksstarke Bilder für die Momente „Dazwischen“.