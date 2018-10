Dcrypted Techno im Lehmann mit AnGy KoRe uvm.

DCRYPTED Techno kommt in den Lehmann Club und präsentiert euch eine Nacht voller Energie und treibendem Techno!

Mit von der Partie ist Niemand geringeres als der Meister der harten Techno Klänge ANGY KORE. Jedes mal wenn er im Lehmann wurde gefeiert bis der Arzt kommt. Auch dieses mal wird es nicht anders! Als zweiten Headliner haben wir für euch die aufstrebende Djane Juliana Yamasaki im Gepäck. Sie hat sich mit ihrem treibenden Sound in die Herzen der deutschen Techno Scene gespielt und wird dafür sorgen das kein Bein am Boden bleibt. Zusätzlich gibt es sound von Tobias Lueke der mit seiner letzen EP "Masquerade" für aufsehen gesorgt hat. Der Track wurde wärend der Festival Saison von vielen großen Künstlern wie Amelie Lens, Sam Paganini und Cristian Varela überall auf der Welt rauf und runter gespielt. Als letztes haben wir für euch noch Mister Mission Techno höchstpersönlich am Start.

Florian Peschel ist für seine Veranstaltungsreihe mittlerweile in ganz Deutschland bekannt und hat an dem Abend eine Klare Mission! DCRYPTED 100% Techno for the dance floor!