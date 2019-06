DDR - Mythos und Wirklichkeit

Die Ausstellung ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr geöffnet.

In Anlehnung an das Internetportal www.ddr-mythen.de hat die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Ausstellung entwickelt, die sich kritisch mit beschönigenden Aussagen über die Verhältnisse in der DDR auseinandersetzt.

Auf 20 Roll-Up-Aufstellern werden dabei die Themen "Der DDR-Staat - Eine Sozialistische Diktatur", "Das Volk der DDR - Eingemauert und überwacht", "Wirtschaft und Umwelt in der DDR", "Schule und Ausbildung in der DDR" sowie "Jugend und Kultur in der DDR" behandelt.