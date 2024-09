DDT: Die Stimme einer Ära

DDT ist zurück in Deutschland! Die legendäre Band und ihr ständiger Leader Yuri Shevchuk werden am 25. Oktober 2024 in der MHP-Arena in Ludwigsburg ihr unglaubliches Elektrokonzert präsentieren.

Nach dem Konzert von DDT, das im März in Frankfurt am Main ein durchschlagender Erfolg mit vollem Haus war, kommen die Musiker erneut nach Deutschland. Fans des kreativen Schaffens von DDT haben die Möglichkeit, sowohl bekannte Kultstücke aus allen Alben seit der Bandgründung als auch neue Songs aus dem 2023 erschienenen Album "Wolves in the Dash" live zu hören.

DDT nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des russischen Rocks ein, denn sie sind seit mehreren Jahrzehnten die Stimme und das Gewissen dieser Ära. In den Liedern der Band - die Geschichte des Landes, aber nicht Parade, sondern wahr, manchmal bitter und unansehnlich, aber mit Hoffnung und Glauben an das Beste.

Eine emotionale Show mit Live-Musik und beeindruckenden visuellen Effekten erwartet Sie beim DDT-Konzert. Lassen Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen: 25. Oktober 2024, MHP-Arena, Ludwigsburg!