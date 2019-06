Der gestiefelte Kater

Es war einmal ein König, dessen Leib und Magenspeise waren Rebhühner in Aspik -Es war einmal eine Prinzessin, die am liebsten vor dem Fernseher saß – Es war einmal ein sehr reicher, böser Zauberer – Und es war einmal ein armer Müllersohn, dessen einziger Besitz ein Kater war. Aber der konnte auf zwei Beinen gehen und war äußerst geschickt und raffiniert. Und wie das jetzt alles zusammengehört und was aus diesen Personen und dem Kater am Ende, wenn es denn wieder einmal: „… und wenn sie nicht gestorben sind …“ heißt, geworden ist das erzählt das Knurps -Theater zusammen mit Christof Altmann, der nicht nur eine wunderbare Musik dazu liefert, sondern auch einen herrlich grimmigen Oberhofmeister mimt.Figuren, Text, Kulisse: Reinhard M. Siegl Spiel mit Marionetten für Kinder ab 4 JahrenRegie: Isolde Stifter Spiel: Reinhard Siegl u. Christof Altmann oder Robin MütherMusik: Christof AltmannKoproduktion: Liedertheater Christof Altmannund Knurps Puppentheater Möckmühl