Beethoven erkennt mit einem "Heiligen Dankgesang" nach schwerer Krankheit das Große und Ganze. Die spirituelle Hingabe erklingt in der Musik von J.S. Bach. Die große uns umgebende Natur wird in den Melodien von Peteris Vasks hörbar. Und Ralph Vaughan-Williams verströmt in seinem Klavierquintett demütige Sehnsucht.