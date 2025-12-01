Dead & Alive – Demokratier Slam

Slow-Improtheater.

Wenn Worte Leben atmen – und Tote wieder sprechen.

Beim Dead & Alive Demokratie Poetry Slam treffen die Stimmen der Gegenwart auf die Geister der Vergangenheit. Zeitgenössische Poetinnen und Poeten treten an gegen die großen Literaten, die längst Geschichte sind – doch deren Worte zur Demokratie aktueller klingen denn je.

In leidenschaftlichen, witzigen und nachdenklichen Texten wird um die Macht der Sprache, Freiheit und Mitbestimmung gerungen. Das Publikum hat das letzte Wort: Wer überzeugt mit Wortkunst, Haltung und Herz?

Ein Abend zwischen Klassik und Gegenwart, Revolution und Reim, Pathos und Pointe – lebendig, laut und demokratisch.