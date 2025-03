DEAD FINKS (NZL)

Dead Finks ist ein neuseeländisches Duo, bestehend aus Erin Violet und Joseph Thomas, das Post-Punk-Musik in der Tradition von Wire, Sonic Youth und Parquet Courts spielt. In ihrer aktuellen Formation sind sie eine 4-köpfige Band mit Sitz in Berlin, in der Ivan Krasnov an der Gitarre und Nick Jongen am Schlagzeug spielen.

Die Band wurde 2021 bekannt, als das Video zu ihrer Single „(My Human) Extinction“ auf dem geschmacksbildenden Kanal Harakiri Diät Premiere feierte und zu einem bescheidenen Hit in Underground-Punk-Kreisen wurde. Weitere Aufmerksamkeit erlangten sie, als sie von den Detroiter Post-Punk-Urgesteinen Protomartyr ausgewählt wurden, um einige Termine ihrer EU-Tournee 2022 zu unterstützen, und sie begleiteten Dry Cleaning auf dem gesamten europäischen Teil ihrer Welttournee 2023.

Ihr neuestes Album ist „Eve of Ascension“ von 2024, ein „prälapsarischer, von ängstlicher Streitlust durchzogener Neun-Track-Leidensbericht, in dem paranoide Gesänge mit stotternder Unbesiegbarkeit erklingen und wirre, krächzende Harmonien auf eindringliches, sklerotisches Schlagzeugspiel treffen“.