DEAD FINKS (NZL)

Dead Finks, das langjährige Post-Punk-Projekt aus Berlin, melden sich mit ihrem vierten Album zurück, das ihren typischen Mix aus hysterischem Zynismus und schriller Ernsthaftigkeit beibehält.

Ihre einzigartige Position im Spannungsfeld zwischen Sarkasmus und Aufrichtigkeit hat ihnen in der Underground-Szene schon seit einiger Zeit Aufmerksamkeit beschert. Besonders in ihrer Heimatstadt besetzen sie eine ungewöhnliche Nische: Berlin ist heutzutage nicht gerade für gitarrenlastige Musik bekannt und im schlimmsten Fall wirkt die Stadt oft, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie ein riesiger Club, eine dysfunktionale Kommune oder eine Content-Farm für ein Venture-Capital-finanziertes Start-up sein will.