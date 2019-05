Eine einzige, zynische Provokation gegen das noch zynischere politische Establishment der USA. Die Texte: bittere, höhnische, harte, satirische Kommentare zum Zustand des Landes aus der Sicht von ganz links außen. „Fresh Fruit For Rotting Vegetables“: eine legendäre Debütplatte, deren rohe Aggression kaum eine Band je wieder erreicht hat. Die Auftritte: Laute, überdrehte Agit-Prop-Veranstaltungen mit unglaublich schneller Musik. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die alte Gewalt, der Humor, die Haltung, alles war wieder da, als wäre keine Sekunde vergangen, seit Ronald Reagan Präsident der USA war. Hat sich tatsächlich viel geändert seither, nun, da stattdessen ein Reality-TV-Star an seiner Stelle sitzt? Songs wie „Chemical Warfare“, das deutlich ablehnende „Nazi Punks F… Off“, „California über Alles“, „Let’s Lynch The Landlord“, das satirische Elvis-Cover „Viva Las Vegas“ und natürlich „Holiday In Cambodia“ haben kein bisschen ihrer politischen Relevanz verloren, und auch nichts von ihrem musikalischen Druck. Dead Kennedys standen immer schon für Geschwindigkeit und Komplexität. Die Buchstaben DK stehen immer noch für Moshpit und Meinungsfreiheit, Humor und Hardcore, Punk und Politik. In diesem Sommer kommen die Herren wieder nach Europa, um unter anderem beim Berlin Crash Fest für politischen Sturm zu sorgen -des Weiterenhaben sie nun bestätigt, dass sie auch drei Club-Konzerte spielen werden.