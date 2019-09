Dead Men´s Poetry

Ein musikalisches Vermächtnis für die ganz großen Musiker unserer Zeit

Nach dem großen Erfolg der Konzerte an Allerheiligen in den letzten drei Jahren gibt es eine Neuauflage, diesmal kurz vor dem Feiertag. Das Konzept bleibt gleich: Viele Sängerinnen und Sänger sind im vergangenen Jahr viel zu früh gestorben. Dieses Konzert setzt ihnen ein musikalisches Denkmal und hält die Erinnerung an ihr musikalisches Vermächtnis wach.

Das laufende Jahr hat uns wieder viele der ganz großen Musiker genommen. Aber wir wollen an diesem Abend nicht traurig sein, sondern die Lieder, die sie uns vermacht haben, aufleben lassen. Denn die Musik lebt in uns allen weiter.