Dead Men´s Poetry - Rock-Heroes in Concert

Das Konzert an Allerheiligen ist in den letzten Jahren zu einer schönen Tradition geworden, deshalb gibt es natürlich auch 2020 eine Neuauflage. Das Konzept bleibt gleich: Viele Sängerinnen und Sänger sind im vergangenen Jahr viel zu früh gestorben. Dieses Konzert setzt ihnen ein musikalisches Denkmal und hält die Erinnerung an ihr musikalisches Vermächtnis wach.

Das laufende Jahr hat uns wieder viele der ganz großen Musiker genommen. Aber wir wollen an diesem Abend nicht traurig sein, sondern die Lieder, die sie uns vermacht haben, aufleben lassen. Denn die Musik lebt in uns allen weiter.

U.a. werden diese Künstler musikalisch geehrt:

Marie Laforêt

Helmut Richter

Marie Fredriksson (Roxette)

Lyle Mays (Jazz Pianist)

Jerry Hermann (La Cage aux folles, Hello Dolly)

Neil Peart (Rush)

Wolfgang Dauner

Oliver Guz Maurmann (Die Aeronauten)

Andy Gill (Gang of Four)

Kenny Rogers

Gabi Delgado. DAF

Billy Withers

John Prine

Gottlieb Wendehals

Pointer Sister (Bonnie)

Ennio Morricone

Gary Peacok (Jazz Bassist)

Ronald Bell (Cool and the Gang)

Stephan Ullmann

Peter Green (Fleetwood Mac)

Trini Lopez

Little Richard

Steve Priest (The Sweet)

Klaus Selmke (City)

Große Capitol Stimmen – große Songs in neuen Arrangements – ein großer Abend!