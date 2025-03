Dead or Alive – Bon Jovi Tribute

I’ve seen a million faces – and I rocked them all!“ Bon Jovi – die Kultband entstand in den 80erJahren und hat als Glam Metal Combo noch bis weit in die 90er und darüber hinaus Millionen Menschen wilde rockige Nächte bereitet!

Die 5 Musiker der Tribute-Band „Dead Or Alive“ aus Dresden reisen durch ganz Deutschland und halten diesen Geist mit viel Leidenschaft und musikalischem Können lebendig. Das Publikum erlebt akustisch wie auch optisch eine mitreißende Bühnenshow mit den großen Hits wie „Livin On A Prayer“, „Runaway“, „You Give Love A Bad Name“ oder „Blaze Of Glory“ bis hin zu speziellen Perlen wie „I’d Die For You“, „Blood On Blood“ oder „Let It Rock“. Wer sich in einer garantiert wilden Nacht wiederfinden möchte, muss nur zu „Dead Or Alive“ kommen!