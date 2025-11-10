Dead or Alive Poetry Slam

Beim Dead or Alive Slam treten herausragende Poetry Slammer:innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gegen verstorbene Literaturikonen oder literarische Figuren an. Während die einen mit eigenen Texten antreten, schicken die anderen ihre Werke aus dem Jenseits ins Rennen – verkörpert von Mitgliedern des Ensembles der Schauspielbühnen Stuttgart.

Moderiert von Marius Loy, entwickelt sich ein Abend zwischen Epochen, Stilen und Temperamenten. Klassik trifft auf Gegenwart, Versmaß auf Freestyle, Goethe auf Grenzgang. Und am Ende entscheidet das Publikum:

Wer gewinnt das Wortgefecht – Dead or Alive?