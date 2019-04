Dead-or-alive Poetryslam

Mehr als nur ein Poetryslam: Heute steht viel auf dem Spiel.Das Jetzt im “battle” mit dem Gestern.Die gute alte Zeit vs. Glanzvoller Status quo.Tradition vs. Zeilenumbruch.Schiller vs. Chiller.

Beim dead- or- alive Slam treten Poetryslammer mit selbstgeschriebenen Texten gegen tote Autoren an. Diese werden gesprochen und gespielt von Sprechkunststudierenden der HMdK Stuttgart.

Wer ist näher am Puls der Zeit?Welche Texte begeistern das Publikum?

An diesem Abend zwischen Renaissance und Moderne wollen wir mit dem Publikum herausfinden ob die alten Meister noch immer unschlagbar sind- oder längst schon überholt.

Durch den Abend führen: Ramon Schmid & Benjamin Stedler.