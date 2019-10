× Erweitern Copyright by Death by Dissonance Death by Dissonance - Epitaph Release Show

Das neue Album "Epitaph" von der Ludwigsburger Modern-Death-Metal-Band Death by Dissonance erscheint am 23.11.2019 im Zuge der Release-Show in der Villa Barrock Ludwigsburg. Nach einer längeren Zwangspause sind Death by Dissonance wieder zurück und werden die Bühne mit neuem Gitarristen und neuem Album mehr denn je zum Beben bringen! Unterstützung bekommen sie dabei von Our Last Oath und Where Eternity Ends aus Stuttgart.